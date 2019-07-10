Диетолог назвала самые полезные сезонные ягоды

Специалист посоветовала есть не более 400 граммов мякоти арбуза в день, поскольку там содержится много сахара.

Черника, вишня и арбуз оказались самыми полезными сезонными ягодами из-за богатого содержания витаминов и минералов, рассказала главный внештатный специалист-диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова агентству "Москва".

Черника оказалась рекордсменом по содержанию антиоксидантов. Также в ней есть бета-каротин, фолаты, холин, марганец и витамины А, Е, B9, а пектиновые вещества в ягоде способствуют нормализации липидного обмена и хорошему функциональному состоянию желудочно-кишечного тракта.

Вишня стала относительно некалорийной и при этом богатой полезными веществами ягодой. В ней содержатся клетчатка, бета-каротин, витамины А, В и С, фолиевая кислота, марганец, калий, железо, антоцианы и биофлавоноиды. Кроме того, вишня редко вызывает аллергию. Она полезна при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

В арбузе большое содержание фолиевой кислоты, магния и ликопина, а также витаминов A, B и C. Антиоксидантная функция ликопина помогает в профилактике атеросклероза и онкологических заболеваний. Также арбуз прекрасно утоляет жажду.

Однако при этом в арбузе содержится большое количество сахара, поэтому рекомендуется есть не более 400 граммов мякоти в день, добавила диетолог.

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