Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада в День независимости

Ранее президент Украины заявил, что отменяет "помпезное и недешёвое" мероприятие, а финансы направит на премии военным.

Отмена военного парада в День независимости Украины — не очень дальновидное решение действующего главы государства Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-лидер Незалежной Пётр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

— Военный парад — это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом Украины. Это событие, когда и народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. На сегодняшний день армия и воины является наиболее уважаемым и почтенным государственным институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины, — заявил Порошенко.

По словам экс украинского президента, лишать людей этого было "не слишком дальновидно". Его мнение созвучно со словами первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко, которая также против отмены парада и уверена, что это "жирный стратегический минус" для страны.

Впрочем, сам инициатор отмены "помпезного и недешёвого" парада Владимир Зеленский, напротив, настроен сэкономленные деньги — 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов) — направить на премии военным. Хотя Порошенко не согласен даже с указанной суммой, заявив, что мероприятие стоит дешевле, ведь он отменил "дорогие удовольствия" в виде воздушной части.