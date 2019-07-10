В МЧС рассказали, что делать при встрече со змеёй

Необходимо помнить, что алкоголь затрудняет выведение яда из организма и усиливает его действие.

При укусе змеи необходимо незамедлительно обратиться к врачам, в особенности если появляются головокружение и рвота, а место укуса становится красновато-синего цвета. Такие рекомендации даёт МЧС России, пишет РИА "Новости".

В России обитает множество змей, и порой трудно определить, какая из них ядовита. Поэтому спасатели рекомендуют соблюдать бдительность при встрече с пресмыкающимся.

При обнаружении животного в доме или рядом с собой необходимо отойти на безопасное от него расстояние и вызвать спасателей. Также нужно постоянно держать змею в поле зрения до приезда МЧС.

В ведомстве отметили, что змея никогда не нападает без предупреждения и при встрече с ней следует замереть и дать ей возможность уйти. При этом важно избегать резких движений.

В случае укуса необходимо незамедлительно обратиться к врачам. Обычно место травмы приобретает красновато-синий оттенок, спустя некоторое время возникает бледность, появляются головокружение, тошнота, рвота, скачки давления и потеря сознания.

Если у пострадавшего нет возможности получить экстренную медицинскую помощь, следует дезинфицировать рану и наложить стерильную повязку, а также зафиксировать время укуса. Для замедления распространения яда следует обездвижить поражённую конечность.

Важно помнить, что алкоголь затрудняет выведение яда из организма и усиливает его действие.

В случае укуса нужно пить как можно больше воды, рекомендует МЧС.

Ранее в МЧС рассказали, как избежать пожара из-за удлинителей и обогревателей.