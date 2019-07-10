В Приморье временно закрыт лагерь, где массово отравились дети

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Лагерь "Юный рыбак". Фото © preocamp.ru

По итогам исследований и проверок оказалось, что возбудителем инфекции стал ротавирус.

Летний лагерь в Лазовском районе Приморья закрыли после госпитализации детей с кишечным отравлением, поскольку были выявлены нарушения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Составлен протокол о временном запрете деятельности МАУ "Детский загородный оздоровительный лагерь "Юный рыбак", организован выезд детей с информированием медицинских организаций о медицинском наблюдении по месту жительства, — сказано в сообщении.

Как отметили в Роспотребнадзоре, по итогам исследований оказалось, что возбудителем стал ротавирус.

Кроме того, были обнаружены нарушения обязательных требований к приготовлению, хранению пищи, содержанию помещений пищеблока. Расследование всех обстоятельств продолжается.

В детском лагере "Юный рыбак" недалеко от посёлка Преображение было госпитализировано сразу 67 детей с острой кишечной инфекцией.

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