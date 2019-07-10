Российские водители смогут обжаловать штрафы через Интернет

По словам вице-премьера Максима Акимова, в настоящий момент уже ведётся разработка данного сервиса.

Необходимость личного присутствия, а также зачастую сопутствующая при обжаловании штрафов ГИБДД трата нервных клеток и времени скоро должны стать лишь неприятным воспоминанием для российских водителей, ведь это можно будет сделать в режиме онлайн на сайте госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

— Так же, как цифровой штраф взимается, точно так же в цифровом виде можно будет оспорить взимание этого штрафа. Будет соответствующее приложение — сервис на ЕПГУ, на госуслугах, — заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Тема более удобного оспаривания ошибочно выписанных штрафов была озвучена спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в декабре уходящего года. По её словам, дорожные камеры, как и любая техника, подвержены влиянию внешних факторов, например погоды, и могут ломаться, некорректно работать, но при этом исправно рассылать штрафы за зафиксированные нарушения.

Ранее Лайф сообщал, что жена Кокорина набрала 54 штрафа, гоняя по Москве на его "гелендвагене", пока он сидел в СИЗО.