В Гидрометцентре предупредили россиян о погодных аномалиях в августе

По данным метеорологов, пока одни регионы будут изнывать от жары, в других частях России ожидается непривычное похолодание.

В последний летний месяц в различных регионах страны установится непривычная для этих мест погода. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя Гидрометцентра Владимира Тищенко, аномалии прогнозируются на большей части России.

Например, за Уралом, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае ожидается превышение температурной нормы. И в то же самое время на юге Красноярского края, в Иркутской области, Туве не исключают отрицательные аномалии.

Также непривычно холодная погода для августа может быть к югу от Москвы и Казани. Впрочем, по данным метеорологов, отклонение от нормы составит около одного градуса.

Центральный федеральный округ, Мурманскую область и Крым ожидает в августе дефицит осадков, сообщают специалисты. А на Урале, в Бурятии, Приволжье и Северо-Западном округе, напротив, прогнозируются обильные дожди.

При этом ещё вчера в Гидрометцентре сообщали, что в августе в России ожидается преимущественно тёплая погода, даже может быть чуть выше нормы.