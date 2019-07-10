Самолёт-разведчик Британии замечен у российских границ

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Фото © Сайт Министерства обороны Великобритании

По предварительным данным, он приблизился на расстояние 66 километров от береговой линии Крыма.

Самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании провёл разведывательный полёт вдоль границ России в Чёрном море. Как сообщает портал Plane Radar, самолёт находился на расстоянии 66 километров от береговой линии.

Отмечается, что полёт у российских границ длился около двух часов. В 07:40 по московскому времени самолёт завершил свою миссию и направился на аэродром базирования.

В последние годы иностранные беспилотники и самолёты-разведчики регулярно совершают разведывательные полёты к границам России. Чаще всего их замечают вблизи Калининградской области, Крыма. Кроме того, полёты совершаются к берегам Сирии к местам расположения российских военных баз. 3 июля к западным границам РФ подлетал стратегический БПЛА RQ-4A Global Hawk ВВС США.

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