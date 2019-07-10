Самолёт-разведчик Британии замечен у российских границ

Самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании провёл разведывательный полёт вдоль границ России в Чёрном море. Как сообщает портал Plane Radar, самолёт находился на расстоянии 66 километров от береговой линии.
Отмечается, что полёт у российских границ длился около двух часов. В 07:40 по московскому времени самолёт завершил свою миссию и направился на аэродром базирования.
05:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 10 июля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, бортовой номер #ZJ692 , #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, позывной #RRR7309, совершает разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺.#RAF pic.twitter.com/4aCWHYMF60
В последние годы иностранные беспилотники и самолёты-разведчики регулярно совершают разведывательные полёты к границам России. Чаще всего их замечают вблизи Калининградской области, Крыма. Кроме того, полёты совершаются к берегам Сирии к местам расположения российских военных баз. 3 июля к западным границам РФ подлетал стратегический БПЛА RQ-4A Global Hawk ВВС США.
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