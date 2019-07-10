Доренко выписали штраф за неправильную парковку через неделю после смерти

В базе данных ФССП России фигурирует штраф за нарушение, которое зафиксировали 16 мая.

Журналисту Сергею Доренко выписали штраф за неправильную парковку автомобиля через неделю после его смерти. Это следует из базы данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

В частности, там значится штраф на три тысячи рублей от 24 мая. При этом в документе указано, что нарушение зафиксировали 16 мая.

Напомним, Сергей Доренко в возрасте 59 лет скончался вечером 9 мая за рулём своего мотоцикла. У журналиста произошёл разрыв аорты прямо на дороге. Помимо байка у него был ещё и автомобиль.