"Роскосмос" показал прототип беспилотного трактора

Электронный мозг машины в процессе работы накапливает знания и самосовершенствуется.

Дочка госкорпорации "Роскосмос" — "НПО автоматики" — показала прототип беспилотного трактора на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге.

— На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления: в нём нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счёт установки нескольких систем разработки "НПО автоматики", — уточнили в пресс-службе "Роскосмоса".

В инновационной машине за движение отвечает специальный контроллер. Он получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и самостоятельно её обрабатывает. Сообщается, что электронный мозг в процессе работы накапливает знания и самосовершенствуется. Он способен рассчитывать маршрут и оптимальную скорость. Также трактор оснащён камерами с функцией точного вождения, которые показывают препятствия и помогают строить траекторию движения сельхозтехники. Прототип работает в связке с системой коррекции спутникового сигнала, которая обеспечивает точность до десяти сантиметров.

— Наша система управления универсальна, и с определёнными доработками её можно установить практически на любой комбайн или трактор, тем самым сделать его беспилотным и эффективным, — рассказал гендиректор "НПО автоматики" Андрей Мисюра.

По его словам, на этапе испытаний программу движения трактору задаёт оператор — специалист схематично составляет маршрут и следит за правильностью выполнения задания.

Накануне выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге посетил президент РФ Владимир Путин. Главе государства продемонстрировали радиоуправляемый БелАЗ и российский умный дом.