Голливуд отдыхает. Ограбление со "спецэффектами" в Бийске попало на видео

Преступник накачал банкомат газом изнутри, чтобы похитить деньги. Это не сюжет боевика, а криминальная хроника небольшого российского города.

Зрелищное ограбление произошло в отделении одного из банков в Бийске, правда, преступника интересовала не операционная касса, а установленный в фойе банкомат.

Всё происходящее засняли камеры видеонаблюдения. Судя по всему, грабитель накачал терминал пропаном и взорвал его. Мощная волна повредила не только банкоматы, но и офис финансовой организации.

К слову, первыми на место ЧП сбежались жители пятиэтажки, в которой и располагается отделение банка. Оглушительный хлопок застал их ещё в постели (дело было в четыре часа утра). Выйдя на улицу, испуганные люди увидели раскуроченное взрывной волной банковское фойе. Двери были раскрыты, повсюду виднелись груды мусора, один из банкоматов был с разломанной лицевой панелью, а на полу валялись купюры, которые преступник частично не успел собрать. Размер ущерба пока не известен.

— В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают эксперты, сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, — комментируют в МВД РФ по Алтайскому краю.

Ранее Лайф рассказывал о рейтинге стран, в которых опасно пользоваться банкоматами. Нет, они не взрываются, как в Бийске: всё дело в повышенном риске стать жертвой скимминга.