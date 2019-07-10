В соцсетях объявили сбор денег для сбежавшей с миллионами кассирши

Деньги будут возвращены благотворителям, если следствие докажет, что Хайруллина спрятала похищенное.

Общественник Азамат Галин объявил в соцсетях сбор пожертвований для Луизы Хайруллиной, которая была арестована по подозрению в хищении, по разным данным, от 23 до 25 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка, где работала кассиршей. Деньги намерены направить на возмещение ущерба банку.

— У Луизы имеется карта Сбербанка. Эту карту передали её адвокату. Адвокат Набиев Б. намерен получить доверенность от Луизы. Денежные средства будут переданы в Россельхозбанк после фактического установления обстоятельств дела, — говорится в паблике "Фонд Луизы Хайруллиной", созданном для сбора денег.

Согласно сообщению, деньги будут возвращены благотворителям, если следствие докажет, что Хайруллина спрятала похищенные миллионы и они находятся в тайниках. Галин опубликовал номера карт, на которые можно перечислять деньги. Он пообещал ежедневно публиковать выписки со счетов.

Напомним, женщина пропала 27 мая с мужем и детьми, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд арестовал её заочно.

Женщина была задержана 4 июля в Казани в съёмной квартире. С ней была и семья. Правоохранители ведут с кассиршей оперативно-следственные действия и ищут похищенные средства. Муж Хайруллиной утверждает, что проиграл всё украденное в азартных играх. Именно он предложил объявить сбор средств, чтобы жена не села в тюрьму.