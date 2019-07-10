Меркель рассказала о самочувствии после очередного "электрического" приступа

Если первый приступ, который произошёл ещё на встрече с Зеленским, объяснили обезвоживанием, то на этот раз решили не раскрывать причины.

German Chancellor Angela Merkel seen shaking at a public event for the third time in less than a month. https://t.co/m1VjxkLGTE pic.twitter.com/KiofXVi3Us — ABC News (@ABC) 10 июля 2019 г.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которую сегодня настиг очередной "электрический приступ", рассказала о своём самочувствии. Она убеждает, что всё хорошо и причин для беспокойства нет.

— Я чувствую себя хорошо. Не стоит беспокоиться, — заявила немецкий канцлер во время пресс-конференции.

Добавим, это уже третий приступ за месяц. Первый необъяснимый приступ дрожи заметили у Меркель 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Женщину-политика затрясло, будто её ударило током. Сама канцлер ФРГ объяснила своё состояние обезвоживанием, но спустя несколько дней её охватил второй приступ — это произошло на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Сегодня же Меркель застрясло на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.