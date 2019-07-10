Овчарка едва не загрызла ребёнка в Подмосковье

Пострадавшему диагностировали открытый перелом костей предплечья и множественные раны.

У деревни Ярово в Дмитровском районе Подмосковья овчарка сбежала от хозяина и покусала восьмилетнего ребёнка. По словам матери пострадавшего, во время её прогулки с сыном из кустов внезапно выскочила собака и набросилась на мальчика.

— Повалила ребёнка на землю и разрывала со всех сторон. Разнять удалось только двум людям. Множественные рваные раны, открытый перелом, перелом со смещением, в том числе три рваные раны на шее, одна — в районе сонной артерии, — рассказала Ирина в паблике "ЧП Дмитров".

На крики сбежались местные жители, в том числе и владелец овчарки. Тот заявил, что собака якобы сорвалась с поводка. Ирина говорит, что не стала разбираться с ним — "надо было доставлять окровавленного ребёнка в больницу". По её словам, нападение произошло вечером 5 июля, но написала она об этом только через три дня. Ирина говорит, что не стала бы обращаться в полицию, "если бы хозяева прибежали, помогли в транспортировке, звонили и интересовались здоровьем ребёнка". Однако, как говорит возмущённая мать, те просто пытались оправдаться.

Сейчас мальчик находится в больнице. По словам Ирины, на заживление многочисленных ран уйдёт порядка трёх месяцев, а шрамы останутся на всю жизнь. Мать лишь надеется, что осложнений не будет.

По факту нападения овчарки на ребёнка в подмосковном главке СКР организована проверка. Ирина сообщила, что также обратилась в УМВД по Дмитровскому городскому округу.

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