МИД Эстонии выразил протест России из-за салюта в честь освобождения Таллина

Глава ведомства считает, что Вторая мировая война для республики — это оккупация со стороны как нацистской Германии, так и Советского Союза.

МИД Эстонии сообщил представителю Посольства РФ в республике, что внешнеполитическое ведомство страны выражает протест в связи с планами России провести 22 сентября салют в Москве в честь освобождения Таллина от немецко-фашистских войск. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал проведение этого салюта провокацией. Он заявил, что для Эстонии Вторая мировая война — это оккупация со стороны как нацистской Германии, так и Советского Союза.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве также проведут салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинёва, Бухареста, Риги, Белграда, Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги и Берлина.

Ранее Лайф сообщал, что Путин пригласил на празднование 75-летия Дня Победы лидеров Китая и Германии.