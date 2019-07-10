Рыбак с Волги похвастался Лайфу пойманным двухметровым сомом-гигантом

По словам мужчины, потребовались усилия пяти человек, чтобы погрузить рыбу в машину.

Рыбак из Самары Сергей Подмарев досконально помнит результаты своей самой удачной рыбалки — мужчина поймал на Волге сома-гиганта. Его вес составил 93 килограмма, а длина — 238 сантиметров.

— Больше 40 минут он нас "катал" на спиннинге. Был адреналин и даже немного паники, когда мы его доставали. Это была целенаправленная рыбалка на сома. Мы "квочили" (способ рыбалки на сома.— Прим. Лайфа). Мы разными квоками поднимали его со дна. Он реагировал на звуки, — пояснил рыбак.

В момент поимки уникального экземпляра на лодке были всего двое. С огромным трудом им удалось затащить рыбу на борт. А вот уже в порту, чтобы погрузить добычу в машину, потребовались усилия пяти человек.

— Сегодня руки отнимаются. Мы вытаскивали его вдвоём. Человек пять мы его грузили в машину! Багажник расчищаю до сих пор. Ему возраст примерно 25 лет. Мы привезли его на дачу. Часть вчера вечером приготовили. Он вкусный. Делали на мангале, — похвалился уловом Сергей.

Ранее Лайф публиковал подборку фотографий "чудовищ" с морского дна от рыбака из Мурманска.