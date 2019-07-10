Медведев встретился с Медведчуком и Бойко в Москве

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в Москве с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", в том числе с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.

На встрече также присутствовал сопредседатель партии Вадим Рабинович и член политсовета Тарас Козак. Добавим, беседа прошла в московском офисе "Единой России".

Как уже сообщал Лайф, в марте Бойко вместе с Виктором Медведчуком также посещали Москву, где с ними встретился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. СБУ обещала дать этому правовую оценку.