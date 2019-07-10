Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов

Украинский лидер отметил, что зона отчуждения также должна быть доступна для учёных, экологов и историков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который снимает все запреты на посещение Чернобыля. Также, согласно документу, создаётся "зелёный коридор" для туристов. Глава государства отметил, что зона отчуждения станет "одной из точек роста новой Украины".

— Мы должны показать Чернобыль миру: учёным, экологам, историкам, туристам, — заявил украинский лидер.

Глава государства добавил, что сейчас в зоне отчуждения процветает коррупция. Там нелегально вывозят металлолом и используют природные богатства. Кроме того, с туристов берут взятки. Зеленский намерен "убрать все предпосылки коррупции".

Ранее Лайф сообщал, что 10 июля на Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг. Между тем сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов рассказал, что сейчас в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС есть опасности пострашнее радиации.