В Москве мужчина попытался продать девочку в рабство за полмиллиона

С подростком он познакомился в социальной сети и привёз её в столицу из другого региона.

В Москве правоохранительные органы задержали мужчину, который пытался продать девочку в рабство за 500 тысяч рублей. Сделка проходила под скрытым контролем сотрудников правоохранительных органов.

— Вечером 9 июля 2019 года подозреваемый, находясь в кафе, расположенном на востоке Москвы, из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 года рождения за 500 тысяч рублей, — сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

В СК отметили, что с девочкой мужчина познакомился в социальной сети. Позже он привёз её из другого региона в столицу, чтобы осуществить продажу.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Торговля людьми". Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

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