Следователи проверяют информацию об избиении ребёнка в детском саду Твери

Родители мальчика узнали об инциденте благодаря системе видеонаблюдения в учреждении.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Тверской области проверяет информацию СМИ, согласно которой в частном детском саду Твери старшие дети избили мальчика двух лет.

— Мужчина, используя онлайн-наблюдение, с помощью которого родители могут наблюдать за тем, что происходит с их детьми в саду, увидел, как его двухлетнего сына продолжительное время пинают старшие дети, — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что при этом персонала детского сада и воспитателя не было на месте. Фактически они оставили детей без присмотра. Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Ранее Лайф сообщал, что воспитательница детского сада Свердловской области извинилась за то, что заставила девочку есть упавшую котлету.