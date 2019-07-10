Воспитательница извинилась за то, что заставила девочку есть упавшую котлету

Однако отцу девочки этого было недостаточно — он написал жалобу в местный отдел образования.

Воспитательница детского сада, в котором заставили пятилетнего ребёнка есть поднятые с пола макароны с котлетой, извинилась за это перед матерью девочки. Об инциденте Лайф рассказывал ранее, однако, по данным на то время, речь шла о мальчике.

О случившемся мать девочки Неля Райхель узнала со слов дочки. Маша рассказала, что во время обеда в садике споткнулась ножкой о стульчик и уронила тарелку с макаронами и котлетой. Воспитательница Ольга Викторовна потребовала собрать всё в тарелку и съесть. Котлету девочка съела, так как она была тёмная — пыли и грязи не было видно. А вот к макаронам не притронулась, увидев, какие они грязные.

Как рассказывает Неля Райхель, инцидент сильно отразился на психике ребёнка. Девочка из-за сильного стресса много плакала, а затем у неё поднялась температура до 39 градусов.

Разъярённая мать пришла в детсад, чтобы разобраться в ситуации. После того как она поговорила с воспитательницей и отчитала её, Ольга Викторовна извинилась перед всей семьёй девочки. Но глава семейства Анатолий решил, что так это не оставит.

Мужчина написал заявление в местный отдел образования. В учреждение наведались с проверкой.

Сейчас родительский комитет детского сада собирает подписи в поддержку Ольги Викторовны, чтобы её не лишили должности. Неля Райхель призналась, что сама не хочет увольнения воспитательницы и готова лично поставить свою подпись. Ведь "человек она хороший", но должна понимать, "какая лежит ответственность на её плечах".

Ранее Лайф рассказывал о конфликте в одном из частных московских детских садов. Местная жительница обвинила воспитателей дошкольного учреждения в травле её двухлетнего сына.