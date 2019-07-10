Британия отказала в визе представителю МИД России

В посольстве РФ отметили, что риторика "глобальной Британии" всё чаще нарушает международное право и общепринятые дипломатические нормы.

Власти Великобритании не выдали визу сотруднику российского МИД для участия в конференции по свободе СМИ. Россия была приглашена, работника ведомства ранее аккредитовали. Пресс-секретарь посольства РФ в Соединённом Королевстве заметил, что сейчас выдача виз — одна из актуальных проблем в отношениях Британии и России.

— Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико, — приводит его слова РИА "Новости".

Он добавил, что раньше такие проблемы возникали с США. Вашингтон отказывал в визах россиянам, участвующих в сессиях ООН.

Пресс-секретарь посольства также отметил, что риторика "глобальной Британии" всё чаще нарушает международное право и общепринятые дипломатические нормы.

Ранее Лайф сообщал, что самолёт-разведчик Британии замечен у российских границ.