ЦИК поддержала идею Беглова о реформе работы муниципальных избиркомов

В Центризбиркоме полагают, что в Петербурге нарушителей среди ИКМО "наберётся с трудом два десятка", но они портят всю картину.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев поддержал идею врио губернатора Петербурга Александра Беглова о необходимости реформы системы работы избиркомов муниципальных образований (ИКМО).

— Когда врио губернатора говорит о своей позиции — это означает, что он точно понимает вред, который наносится и избирательному процессу, и выборам в муниципальные органы власти, и выборам губернатора Петербурга. Позиция, о которой он заявил, очень важна для всех, кто занимается организацией избирательных кампаний в Санкт-Петербурге, — приводит ТАСС слова Булаева.

По его словам, ЦИК помогает петербургскому горизбиркому с решением проблем почти в постоянном режиме и также отмечает "значительное количество нарушений со стороны небольшого количества муниципальных избирательных комиссий".

— Их там наберётся с трудом два десятка, но они портят всю картину. И, разумеется, врио губернатора это не может не беспокоить, так как люди не всегда разделяют муниципальные и губернаторские выборы, — подчеркнул он.

По мнению Булаева, высказанная Бегловым позиция точно отражает ситуацию, сложившуюся сейчас в ИКМО Петербурга. Он указал на то, что ситуация во многом уже откорректирована и исправлена и в скором времени все нарушители — работники муниципальных комиссий — понесут наказание.

Напомним, ранее Беглов заявил о необходимости реформы системы работы ИКМО, поскольку они "практически никому не подчиняются".

В Петербурге эксперты подвели итоги регистрации кандидатов на пост губернатора