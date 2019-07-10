Роскомнадзор обеспокоен утечкой данных клиентов Ozon

Компания своевременно не предупредила об опасности, что ставит под угрозу безопасность пользователей интернет-магазина.

Роскомнадзор попросит объяснений от компании Ozon по поводу утечки данных её клиентов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Роскомнадзор выражает обеспокоенность действиями компании в ситуации, когда адреса электронных почт и пароли более 450 тысяч аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе, — отметили в ведомстве.

Кроме того, компания не проинформировала клиентов своевременно о возникшей проблеме, что подрывает безопасность всех пользователей онлайн-магазина, отметили в пресс-службе.

Как отмечается, сейчас Роскомнадзор собирается направить письмо в компанию "для получения разъяснений от компании по возникшей утечке".

Ранее стало известно, что данные с адресами электронной почты и паролями от 450 тысяч аккаунтов интернет-магазина Ozon оказались в открытом доступе. По мнению компании, утечка могла произойти их-за того, что клиенты использовали одинаковые пароли для разных сайтов.