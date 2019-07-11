Певица Марина Хлебникова призналась, что не знает, сколько ей осталось жить

Российская певица Марина Хлебникова призналась, что имеет проблемы со здоровьем и не знает, сколько ей осталось.
— Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне ещё осталось. Да неважно — сколько, важно — как, — цитирует Хлебникову журнал "Караван историй".
Хлебникова заявила, что не реагирует на слухи о её алкоголизме, а ценит только мнение близких и своих поклонников, которые постоянно оказывают ей поддержку.
— Моим зрителям вообще неинтересны злобные пасквили — приходят на концерт, слушают, поют со мной, поют вместо меня. А потом встают всем залом, — сказала она.
При этом певица не уточнила, чем именно болеет. Несколько лет назад врачи не заметили кисту у корня зуба Хлебниковой, после чего долгое время она безуспешно лечилась от гайморита. А после смерти бывшего мужа её госпитализировали с невротической реакцией.
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