Украинцы гадают, зачем Зеленский залез на купол Рады

152

Пользователи украинского сегмента "Фейсбука" активно пытаются выяснить, зачем человек, подозрительно похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на крышу Рады.

Блогер Михаил Голуб опубликовал у себя на страничке в соцсети фотографию, на которой виден собственно купол Рады, где ходит мужчина, явно не являющийся, например, ремонтником, ввиду того что одет в деловой костюм. В руках у него виден мобильный телефон.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mgolub/posts/10156154352996560" target="_blank">Михаил Голуб</a></p>

В то же время его силуэт напоминает фигуру украинского лидера, который известен в стране как ярый любитель селфи. Его инаугурация на пост президента началась с фото вместе с супругой за 5 минут до начала мероприятия.

Примечательно, что несколько позже на крыше снова появился этот же мужчина в костюме, только не один, а в компании неизвестной девушки и, по всей видимости, ради как раз фотографии с красивым видом.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mgolub/posts/10156154982646560" target="_blank">Михаил Голуб</a></p>

Впрочем, кто же на самом деле забрался на крышу здания и почему его не остановила охрана — пока неизвестно.

Ранее Лайф сообщал, что селфи вызывает старение кожи человека.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×