В России может появиться доступный спутниковый интернет OneWeb

Вопрос о выделении частот для работы оператора должен был рассматриваться ещё прошлой осенью.

В России может начать работать британский оператор OneWeb, который намерен обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему миру с помощью технологии мобильной спутниковой связи, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 30 июля.

OneWeb пользуется большим спросом в России, особенно на Крайнем Севере и других местах, где интернет пока не так доступен.

Вопрос о выделении частот для работы оператора должен был рассматриваться ещё прошлой осенью, однако тогда ФСБ выступила против. В ведомстве сочли, что проект может носить разведывательный характер, а также создаст дополнительную конкуренцию российским операторам.

Как рассказал руководитель спутникового проекта AltegroSky Сергей Пехтерев, вероятность конкуренции действительно есть, но пока неизвестно, сколько будут стоить абонентские терминалы OneWeb, какими окажутся тарифы и будет ли удобен сам сервис.

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