СМИ раскрыли стоимость новых iPhone 11

По неподтверждённым данным от источника из Китая, стартовая стоимость iPhone 11 будет начинаться с 989 долларов США. Об этом сообщает портал Wccf Tech.

Как отмечается в публикации, поскольку утечка данных произошла в Китае, то и цены на гаджеты указаны в юанях, соответственно, заявленная стоимость является лишь приблизительной.

Так, самый бюджетный iPhone 11R стартует на отметке 6,8 тысячи юаней, что равняется примерно одной тысяче долларов США. iPhone 11 же обойдётся покупателям почти на 300 долларов дороже — в $1294. Самым дорогим будет iPhone 11 MAX, для которого в качестве ориентира озвучено 1425 долларов.

По информации источников, на следующей неделе гаджеты будут представлены публике на презентации с тройной основной камерой с "суперширокоугольным" объективом. А 11R похвастается новым телеобъективом.