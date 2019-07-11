Двое россиян погибли из-за сильного шторма в Греции

Не менее пяти иностранных туристов погибли из-за мощного шторма на севере полуострова Халкидики в Греции. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По предварительной информации, среди погибших есть двое граждан России — на них упало сваленное ветром дерево. Жертвами стихии также стали двое туристов из Чехии и один гражданин Румынии. В свою очередь, агентство Reuters информировало, что ещё 20 человек пострадали.

Шторм обрушился на север Греции в ночь с 10 на 11 июля. На территории Халкидики прошли проливные дожди и град, были повреждены здания и линии коммуникаций. По данным местной пожарной службы, в районе задействованы спасательные бригады.

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