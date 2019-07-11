СМИ: Пять катеров Ирана попытались остановить британский танкер

У властей США якобы имеется видеозапись происшествия, которую вели с борта самолёта.

Пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР), попытались остановить танкер Великобритании в Ормузском проливе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Сообщается, что танкер направлялся из Персидского залива в тот момент, когда к нему подплыли пять катеров. Экипажу судна приказали сменить курс и остановиться в иранских территориальных водах. Танкер сопровождал фрегат Королевского военно-морского флота "Монтроуз". Экипаж судна настаивал, чтобы предполагаемые военные Ирана незамедлительно развернулись и пропустили судно, что они и сделали.

По данным телеканала, у США якобы есть видеозапись происшествия, которую вели с борта самолёта, находившегося в воздухе над проливом.

Официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил США капитан первого ранга Билл Урбан заявил корреспонденту ТАСС, что в Пентагоне осведомлены о подобном инциденте.

— Мы в курсе сообщений о том, что боевые катера Корпуса стражей исламской революции сегодня осуществляли в Ормузском проливе враждебные действия и совершали попытки помешать проходу торгового судна British Heritage под флагом Соединённого Королевства, — сказал он.

Урбан отметил, что угроза свободе международного судоходства требует международного решения. Он напомнил, что мировая экономика существует за счёт свободного перемещения товаров, и призвал другие страны к защите и сохранению этой "основы мирового благосостояния".

Ранее британские морпехи перехватили в Гибралтаре танкер с нефтью для Сирии из Ирана, что является нарушением санкций Евросоюза.