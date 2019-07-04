Британские морпехи перехватили в Гибралтаре танкер с нефтью для Сирии

По предварительным данным, судно Grace 1 под флагом Панамы перевозило иранское сырьё в нарушение санкций Евросоюза.

Британские власти сообщили о перехвате в районе своей территории Гибралтара танкера Grace 1, шедшего под флагом Панамы. По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, судно доставляло по Средиземному морю сырую нефть из Ирана в Сирию, что являлось нарушением санкций Евросоюза, введённых в отношении Сирии.

— Рано утром портовая и правоохранительные службы при содействии отряда морской пехоты высадились на танкер, который перевозил нефть в Сирию. Мы задержали судно и его груз, — говорится на сайте администрации Гибралтара.

Как добавили представители местных властей, письмо с объяснением произошедшего инцидента уже было направлено главам Еврокомиссии и Евросовета.

Отметим, Евросоюз ввёл санкции в отношении Сирии и руководителей этой страны в 2011 году и периодически усиливал их. Согласно установленным ограничениям, запрещены практически все виды контактов и взаимодействия европейского бизнеса с Сирией.

Напомним о недавнем нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Госсекретарь Майк Помпео заявил о наличии у США информации об "атаке Ирана". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона выступает за более тщательное расследование инцидента, и назвал американские доказательства "мутными".