Опубликовано видео мощного шторма в Греции, жертвами которого стали двое россиян

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В общей сложности из-за разгула стихии в северных районах страны пострадало не менее 20 человек.

Опубликовано видео, где запечатлён момент мощного шторма в Греции, в результате которого погибли двое россиян, двое туристов из Чехии и один гражданин Румынии. Страшные кадры размещены на "Ютубе".

По данным СМИ, в результате шторма пострадало как минимум 20 человек.

Шторм обрушился на Грецию в ночь с 10 на 11 июля. В регионах государства прошли проливные дожди и град, были повреждены здания и линии коммуникаций. По данным местной пожарной службы, в районе задействованы спасательные бригады.

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