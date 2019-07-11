Опубликовано видео мощного шторма в Греции, жертвами которого стали двое россиян

В общей сложности из-за разгула стихии в северных районах страны пострадало не менее 20 человек.

Опубликовано видео, где запечатлён момент мощного шторма в Греции, в результате которого погибли двое россиян, двое туристов из Чехии и один гражданин Румынии. Страшные кадры размещены на "Ютубе".

По данным СМИ, в результате шторма пострадало как минимум 20 человек.

Φονική κακοκαιρία που έπληξε τη Β. Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική έξι οι νεκροί και 100 οι τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός https://t.co/iIJrnzedNN pic.twitter.com/7wM4cWs9Ww — Tenlifenews (@tenlifenews) 11 июля 2019 г.

Шторм обрушился на Грецию в ночь с 10 на 11 июля. В регионах государства прошли проливные дожди и град, были повреждены здания и линии коммуникаций. По данным местной пожарной службы, в районе задействованы спасательные бригады.