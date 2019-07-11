В восточной части Крыма высадилось около 2,5 тысячи десантников

В соответствии с замыслом учений военные совершили захват объектов условного противника и уничтожили его.

Около 2,5 тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения высадились в восточной части Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, военные десантировались на двух площадках в рамках совместного лётного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА).

Высадка прошла с высоты 600 метров из 40 самолётов Ил-76, после чего в соответствии с замыслом учений десантники совершили захват объектов условного противника и уничтожили его.