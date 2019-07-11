В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы пуату

Название компании, с которой парк заключил контракт на поставку животных, не разглашается.

Московский зоопарк приобрёл двух мамонтовых ослов пуату для разведения. Соответствующая информация была размещена на едином информационном портале в сфере госзакупок.

Согласно контракту, мамонтовые ослы должны приехать из Индонезии без физических дефектов и вместе с ветеринарно-сопроводительной документацией.

Также договор подразумевает, что животных доставят на грузовом самолёте в Москву до конца этого месяца. Максимальную стоимость контракта оценили в 202 500 рублей.

Ранее Лайф писал, что в Московский зоопарк привезли самца редчайшего гривистого волка. Сотрудники парка надеются, что в ближайшее время он создаст семью и обзаведётся потомством.