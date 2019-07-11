Орнитологи попросили москвичей не тревожить молодых пустельг

В последнее время соколята стали меньше бояться горожан, однако людям не стоит пытаться их накормить.

Молодые соколы-пустельги начали массово покидать гнёзда, чтобы научиться летать. В связи с этим птенцы могут долго сидеть на балконах и подоконниках жилых домов, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадима Мишина.

Случаи, когда соколята сидят на балконах целый день, не должны вызывать беспокойства у граждан, поскольку это поведение характерно для молодых представителей этого вида птиц. По словам Мишина, москвичам не стоит "бить панику", трогать птенцов и пытаться их накормить.

— Нужно предупредить людей, что, когда они видят слётка, то его не надо трогать. Даже если у него где-то пушок просматривается, то всё равно его трогать не надо, он должен учиться летать, — сказал орнитолог.

Молодая птица действительно может подпустить к себе человека, взять у него из рук корм, однако это приведёт лишь к нарушению инстинкта охотника у сокола. Птенец не научится охотиться самостоятельно, что впоследствии может привести к его гибели.

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