В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

Власти рекомендовали телерадиокомпаниям региона отказаться в пятницу от трансляции развлекательных передач.

В Иркутской области 12 июля объявили днём траура по погибшим в результате паводка. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Левченко, сообщается на официальном портале региона.

— В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги, — сказано в документе.

Власти региона рекомендовали действующим на территории Приангарья учреждениям культуры и телерадиокомпаниям в день траура не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что жертвы паводка навсегда останутся в памяти и сердцах.

— Это большая потеря для всех, кто знал и любил погибших, огромное несчастье не только для пострадавших от наводнения территорий, но и для всей Иркутской области, для всей страны. Эта страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль, — заявил Левченко.

Напомним, в конце июня в Иркутской области прошли сильные дожди, ставшие причиной паводка. Жертвами стихии стали 25 человек, в том числе один ребёнок. Президент РФ Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от паводка в Приангарье. Ликвидацией последствий стихийного бедствия занимаются силы МЧС РФ и военные.