У московского пенсионера угнали внедорожник за 4 млн

В Москве угонщики похитили у пенсионера автомобиль Toyota Land Cruiser. Происшествие случилось на северо-востоке столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Мужчина 1952 года рождения подал заявление в полицию утром 10 июля. Сумму ущерба он оценил в 3,8 миллиона рублей. Правоохранители установили, что автомобиль пропал с улицы Молодцова. В МВД возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Личность преступника устанавливается.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram