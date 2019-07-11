У московского пенсионера угнали внедорожник за 4 млн

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведётся розыск злоумышленников.

В Москве угонщики похитили у пенсионера автомобиль Toyota Land Cruiser. Происшествие случилось на северо-востоке столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Мужчина 1952 года рождения подал заявление в полицию утром 10 июля. Сумму ущерба он оценил в 3,8 миллиона рублей. Правоохранители установили, что автомобиль пропал с улицы Молодцова. В МВД возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Личность преступника устанавливается.

Ранее Лайф сообщал о жительнице Читы, угнавшей такси.

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