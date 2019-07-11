Тольяттинский потрошитель, изнасиловавший 37 девочек, просится на свободу

Он ходатайствовал об освобождении из-за болезни. Правда, сам не знает, из-за какой.

Сызранский городской суд приступил к рассмотрению ходатайства Олега Рылькова — серийного убийцы, насильника и педофила из Тольятти. На его счету 37 изнасилованных несовершеннолетних девочек и четыре убийства, трое из убитых — дети. За зверства, которые он совершал 5 лет — с 1992 по 1997 годы, он получил имя "тольяттинский потрошитель".

Рылькова приговорили к пожизненному сроку в Соль-Илецкой колонии "Чёрный дельфин". Сейчас же он подал ходатайство об освобождении в связи с ухудшением здоровья, сообщает TLT.ru. Но на заседании суда, которое состоялось накануне, он так и не смог сказать, чем всё-таки болен.

Следующее заседание состоится 26 июля. Там дальнейшая судьба тольяттинского потрошителя должна решиться.

Олега Рылькова осудили в 1999 году. Тогда его приговорили к смертной казни, но он был помилован президентом Борисом Ельциным. Вместо расстрела педофила пожизненно отправили в колонию "Чёрный Дельфин".

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