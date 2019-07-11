Лайф публикует кадры пожара на ТЭЦ в Мытищах, снятые с дрона

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В результате возгорания пострадало несколько человек, в тушении участвуют вертолёты и поезда.

Площадь пожара на территории газовой станции высокого давления на ТЭЦ-27 в Мытищах увеличилась до 800 квадратных метров. Лайф публикует кадры возгорания, снятые с дрона.

Площадь пожара на станции — 800 квадратных метров, хотя факел потушен, — цитирует РИА "Новости" представителя экстренных служб региона.

Напомним, 11 июля на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах произошёл сильнейший пожар. В тушении возгорания участвуют вертолёты и пожарные поезда. В результате пожара пострадало несколько человек.

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