Четверо мужчин избили полицейских в московском ТЦ — видео

Один сотрудник полиции был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, отметили в СКР.

Правоохранители задержали четырёх мужчин, подозреваемых в нападении на полицейских в одном из столичных торговых центров. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Москве.

По данным следователей, инцидент произошёл вечером 10 июля. В результате нападения с черепно-мозговой травмой был госпитализирован один полицейский, другой проходит медицинское обследование.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти.