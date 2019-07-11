Брат наркобарона Эскобара хочет судиться с Маском из-за огнемёта

Биологический брат Пабло Эскобара Роберто собирается подать в суд на инженера и предпринимателя Илона Маска. Родственник колумбийского наркобарона утверждает, что у него украли идею и конструкцию стилизованной под боевой огнемёт газовой горелки, сообщает TMZ.
По словам Эскобара, один из сотрудников Маска побывал в его семейных владениях летом 2017 года. В январе 2018 года принадлежащая бизнесмену The Boring Company открыла предзаказ на огнемёты. Все 20 тысяч штук стоимостью 500 долларов каждый были распроданы за несколько дней.
Пропановые горелки Роберто Эскобара поступили в продажу недавно. Обычная цена — 500 долларов, но со скидкой их можно приобрести за 249 долларов каждая. По данным источников портала, сейчас родственники наркобарона изучают варианты возможных исков к Маску и его компании из-за кражи интеллектуальной собственности.
В The Boring Company пока никак не прокомментировали возможность судебного иска от Роберто Эскобара.
Ранее Лайф рассказывал, как огнемёты Маска стали калечить людей.
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