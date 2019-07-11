Брат наркобарона Эскобара хочет судиться с Маском из-за огнемёта

В 2018 году принадлежащая инженеру компания выпустила в продажу огнемёты, которые разлетелись по предзаказам как горячие пирожки.

Биологический брат Пабло Эскобара Роберто собирается подать в суд на инженера и предпринимателя Илона Маска. Родственник колумбийского наркобарона утверждает, что у него украли идею и конструкцию стилизованной под боевой огнемёт газовой горелки, сообщает TMZ.

По словам Эскобара, один из сотрудников Маска побывал в его семейных владениях летом 2017 года. В январе 2018 года принадлежащая бизнесмену The Boring Company открыла предзаказ на огнемёты. Все 20 тысяч штук стоимостью 500 долларов каждый были распроданы за несколько дней.

Пропановые горелки Роберто Эскобара поступили в продажу недавно. Обычная цена — 500 долларов, но со скидкой их можно приобрести за 249 долларов каждая. По данным источников портала, сейчас родственники наркобарона изучают варианты возможных исков к Маску и его компании из-за кражи интеллектуальной собственности.

В The Boring Company пока никак не прокомментировали возможность судебного иска от Роберто Эскобара.

Ранее Лайф рассказывал, как огнемёты Маска стали калечить людей.