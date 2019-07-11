На Камчатке из-за аномальной жары "поехал" многоквартирный дом

В селе Аянка Пенжинского района Камчатки из-за аномально жаркой погоды накренился жилой многоквартирный дом. Людям (всего 51 человек, из которых двадцать — дети) пришлось покинуть жилище и разместиться у родственников и знакомых.
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил оказать жильцам всю необходимую поддержку.
— Жители дома должны быть обеспечены всем необходимым в этой ситуации, сейчас этим вопросом занимаются местные власти, — цитируют губернатора на сайте правительства региона.
По его словам, причиной сложившейся ситуации являются высокие температуры. Район находится в зоне вечной мерзлоты, а накануне в Аянке стояла жара до +50 градусов. Начал таять верхний слой грунта, у дома стали смещаться сваи.
— Нужно как можно быстрее провести обследование, установить точную причину и получить заключение специалистов: возможно ли дом отремонтировать или единственным выходом станет строительство нового здания, — добавил Илюхин.
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