На Камчатке из-за аномальной жары "поехал" многоквартирный дом

В течение месяца на территории края днём столбик термометра не опускался ниже 20 градусов тепла.

В селе Аянка Пенжинского района Камчатки из-за аномально жаркой погоды накренился жилой многоквартирный дом. Людям (всего 51 человек, из которых двадцать — дети) пришлось покинуть жилище и разместиться у родственников и знакомых.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил оказать жильцам всю необходимую поддержку.

— Жители дома должны быть обеспечены всем необходимым в этой ситуации, сейчас этим вопросом занимаются местные власти, — цитируют губернатора на сайте правительства региона.

По его словам, причиной сложившейся ситуации являются высокие температуры. Район находится в зоне вечной мерзлоты, а накануне в Аянке стояла жара до +50 градусов. Начал таять верхний слой грунта, у дома стали смещаться сваи.

— Нужно как можно быстрее провести обследование, установить точную причину и получить заключение специалистов: возможно ли дом отремонтировать или единственным выходом станет строительство нового здания, — добавил Илюхин.

Ранее Лайф сообщал, что у берегов Камчатки произошло четыре землетрясения.