В Генштабе предупредили о наращивании у границ РФ "ударного кулака" НАТО

За последние три года число учений альянса в Восточной Европе возросло в два раза.

НАТО наращивает ударные силы у границ России. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба России Андрей Стерлин.

— С целью расширения возможностей по переброске войск к 2020 году будут созданы так называемые формирования оперативной готовности в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 кораблей, — цитирует Стерлина "Интерфакс".

Таким образом, Североатлантический альянс создаст "ударный наступательный кулак" вблизи российской границы. Также Стерлин отметил, что за последние три года число учений НАТО в Восточной Европе увеличилось в два раза. Кроме того, уже готова дополнительная инфраструктура в виде складов для хранения вооружений.

Ранее Лайф писал о том, что бывший вице-президент США Джо Байден предрёк исчезновение НАТО через пять лет.