Байден предрёк исчезновение НАТО через пять лет

Однако политический деятель подчеркнул, что это произойдёт лишь при определённых условиях.

Переизбрание действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году приведёт к исчезновению Североатлантического договора. Об этом бывший вице-президент Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN.

Фрагмент беседы, в которой политик предрекает распад НАТО, был опубликован в официальном микроблоге телеканала в Twitter.

— Если он будет переизбран, я обещаю вам, что НАТО не станет через четыре или пять лет, — сказал он.

Напомним, Байден решил бороться за пост президента США в 2020 году. Ранее он пообещал избирателям, что в случае победы будет бороться с расизмом и "вылечит рак". Как именно он собрался это реализовывать, политик не сообщил, но у него есть все шансы это показать, ведь, по предварительным подсчётам, у него самый высокий рейтинг среди других кандидатов на президентское кресло.