Байден пообещал бороться с расизмом в США, если станет президентом

Ранее он пообещал американцам, что победит рак в стране, если президентское кресло станет его.

В случае избрания на пост главы государства бывший вице-президент США Джо Байден пообещал, что будет заниматься борьбой с расизмом и прочими проявлениями неравенства в стране.

— Если я буду избран президентом, я буду президентом, который выступает против расизма, который продвигает равенство и неразделимость в нашем обществе, в каждом его институте, в будках для голосования, в каждом сердце, — сказал он во время выступления в Чикаго.

Примечательно, что такую уверенную позицию относительно проблемы ущемления прав человека на расовой почве в США политик публично высказал после того, как на прошедших в четверг теледебатах Демократической партии сенатор от Калифорнии Камала Харрис не без эмоций упрекнула в "нетвёрдой позиции" по данному вопросу.

Она также указала бывшему вице-президенту на его собственное заявление о том, что в бытность сенатором ему удавалось сотрудничать с коллегами, поддерживающими расовую сегрегацию.

Ранее кандидат на президентский пост во время выступления перед избирателями пообещал, что "вылечит рак", если его изберут главой государства. Как именно он собрался это реализовывать, политик не сообщил, но у него есть все шансы это показать, ведь предварительно у него самый высокий рейтинг среди других кандидатов на президентское кресло.