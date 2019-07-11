Путин прокомментировал Лайфу предложение Зеленского о переговорах в Минске

По словам российского лидера, эта идея украинского президента может быть интересной.

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести шестисторонние переговоры по Донбассу в Минске, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

— Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата, — заявил Путин после пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Боливии. — Но, во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь.

Кроме того, должно быть сформировано новое правительство на Украине, только после этого "более или менее о чём-то можно будет говорить".

— В-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники предложенного формата, — заявил Путин.

Лидер страны напомнил, что премьер Британии Тереза Мэй и вовсе вскоре уйдёт со своего поста. Но в целом само предложение он оценивает как "интересное".

Как уже сообщал Лайф, ранее украинский лидер предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Минске и сделать это при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эмманюэля Макрона. В ходе этих переговоров Зеленский намерен обсудить, "чей Крым и кого нет в Донбассе".