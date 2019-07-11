СМИ установили личность "Зеленского", забравшегося на купол Рады

Оказалось, что на крышу здания парламента залез не президент Украины, как предполагалось ранее.

СМИ назвали имя мужчины, которого вчера заметили на куполе здания Верховной рады. В Сети предположили, что неизвестный в костюме очень похож на президента Украины Владимира Зеленского. Однако, по информации "Обозревателя", этот человек — Пётр Боднар, помощник спикера парламента Андрея Парубия.

Уточнили СМИ и личность сопровождающей его дамы в чёрном платье. Это глава секретариата Парубия Татьяна Подольская.

Ранее пользователи Сети решили, что на крыше Рады побывал именно Зеленский, из-за его увлечения селфи.