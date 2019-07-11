Глава Мосгоризбиркома: Отношение ко всем кандидатам одинаковое

Московская городская избирательная комиссия максимально объективно относится ко всем кандидатам-самовыдвиженцам. Об этом сообщает портал НГ со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

По его словам, нападки со стороны оппозиции на комиссию необоснованные. Как отметил Горбунов, МГИК сделала процесс проверки подписей максимально открытым.

— Есть хорошая поговорка: "На воре и шапка горит". Если есть утверждение, что комиссия относится предвзято, то человек чувствует за собой какую-то вину, — сказал он.

Глава Мосгоризбиркома добавил, что никто не запрещает присутствовать и наблюдать за ходом проверки подписей.

— Многие подобные нападки вообще не имеют под собой почвы. Например, была истерика у кандидатов от оппозиции, якобы что 6 июля не примут у всех подписи, могу сказать, что последнего кандидата приняли в 22 часа вечера, — продолжает Горбунов.

Комментируя ситуацию с пикетами в поддержку оппозиции, которые проходят у МГИК, Горбунов заметил, что участников никто не прогоняет, но сомневается, что они стоят бескорыстно.