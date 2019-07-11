Россия экспортировала 225 тысяч тонн шоколада с начала года

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Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Наибольшую долю в экспортной продукции занимают весовые шоколадные конфеты — 18%.

С начала текущего года Россия экспортировала 225 тысяч тонн шоколада. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил почти 25%. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности "Асконд".

В денежном выражении сумма экспорта составила 474 миллиона долларов, что больше прошлогодних показателей на 18%. Лидерами экспортной продукции стали такие категории, как весовые шоколадные конфеты (18%), шоколадные плитки (11%), конфеты в коробках (3%).

Ранее Лайф писал о том, что врачи определили полезную для мозга дозу шоколада.

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