Жителям Иркутской области запретили ходить в лес

На территории региона ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа природных пожаров.

Не успели жители Иркутской области отойти от сильнейшего поводка, как к ним снова вернулись лесные пожары. Поэтому с текущего дня там официально запрещено посещать леса.

Как сообщается на сайте регионального правительства, губернатор Сергей Левченко подписал указ о том, что с 11 июля в лесах регионального характера на территории Приангарья введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением пожаров.

На время действия режима также не разрешается въезжать в лес на транспортных средствах и проводить любые работы, связанные с лесоводством и лесозаготовкой.

Завтрашний день, 12 июля, в Иркутской области объявили днём траура по погибшим от паводка. Жертвами стихии стали 25 человек.