В России снизят НДС на фрукты и ягоды до 10%

По словам главы кабмина, инициатива должна способствовать тому, что цены для потребителей будут уменьшаться.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что принял решение о целесообразности снижения НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию.

— Это решение принято в рамках поддержки отечественных сельхозпроизводителей и позволит развиваться нашим садоводческим хозяйствам, — написал председатель правительства в посте в "Фейсбуке".

Глава кабмина подчеркнул, что эта инициатива должна способствовать снижению цен для потребителей. По словам Медведева, соответствующий законопроект будет внесён депутатами в Государственную думу.

Напомним, предложение о снижении НДС до 10% на фрукты и ягоды обсуждалось в кабмине ещё летом 2016 года. Сейчас соответствующий законопроект разработал спикер Госдумы Вячеслав Володин совместно с руководителями фракций. С 1 января ставка налога на добавленную стоимость в России выросла с 18 до 20 процентов, при этом все действовавшие льготы сохранились.